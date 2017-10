Były próby włamania do mieszkania rodziców; jakość ich życia, po zwrocie kamienicy, pogorszyła się - zeznała przed komisją weryfikacyjną córka działaczki lokatorskiej Jolanty Brzeskiej - Magdalena. Jak dodała, nowy właściciel Nabielaka 9 chciał m.in. by lokatorzy płacili za dojście do budynku.