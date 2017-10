Za te przestępstwa grożą w Hiszpanii kary odpowiednio 30, 15 i 6 lat więzienia. Prokurator generalny nie podał nazwisk osób, które chce postawić w stan oskarżenia. Agencja Associated Press pisze, że chodzi o zdymisjonowanego katalońskiego przywódcę Carlesa Puigdemonta, jego zastępcę Oriola Junquerasa i przewodniczącą rozwiązanego parlamentu Carme Forcadell.

Prokurator zapowiedział, że zwróci się o wezwanie członków zdymisjonowanego rządu Katalonii i rozwiązanego katalońskiego parlamentu do złożenia zeznań. Wystąpi do sędziego o zastosowanie wobec podejrzanych "środków zapobiegawczych", ale - jak pisze Associated Press - nie sprecyzował, czy chodzi mu o ich osadzenie w areszcie śledczym do czasu procesu.

W piątek po południu hiszpański Senat zaaprobował przejęcie przez rząd w Madrycie władzy w Katalonii, by zahamować proces odrywania się tego regionu od reszty kraju. Nastąpiło to krótko po przyjęciu przez kataloński parlament w tajnym głosowaniu rezolucji o ustanowieniu niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii.