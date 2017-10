Według rzecznika, sytuacja w terminalu LNG jest już opanowana. - W niedzielę wieczorem przywrócono regazyfikację skroplonego gazu ziemnego oraz wysyłkę surowca do Krajowego Systemu Przesyłowego - podał.

- Na bieżąco monitorowane są wszystkie parametry operacyjne instalacji; nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Świnoujścia oraz pracowników Terminalu LNG - dodał. Pietrasieński.

W niedzielę nad ranem w terminalu LNG z powodu bardzo silnych wiatrów doszło do uszkodzenia suwnicy na dachu jednego ze zbiorników, która uszkodziła rurociąg służący do opomiarowania zbiornika. Jak podała wcześniej Gaz-System, doszło do niewielkiego uwolnienia się gazu odparowanego do atmosfery. Instalacja została zatrzymana awaryjnie.