"Prokurator wystąpił do sądu rejonowego o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec trojga podejrzanych" - powiedziała PAP w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska. "Sąd wnioski prokuratora w całości uwzględnił; wobec dwóch osób został zastosowany tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, zaś wobec jednego z podejrzanych na okres dwóch miesięcy" - dodała.

Co do czwartego podejrzanego prokurator zastosował tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zawieszenia w czynnościach służbowych, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju, a także zakazu kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej - powiedziała Biranowska-Sochalska.

Z jej informacji wynika, że zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, przy czym dwóch z czterech podejrzanych dopuściło się tych czynów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Biranowska-Sochalska, pytana o szczegóły sprawy, powiedziała, że z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie udziela więcej informacji.

Czterech policjantów z Goleniowa w poniedziałek zatrzymali funkcjonariusze szczecińskiego wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego grozi do trzech lat więzienia. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński