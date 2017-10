Tego dnia rynki mają "na radarach" wyniki amerykańskiej gospodarki w III kwartale.

O 14.30 zostanie podane I wyliczenie PKB USA w III kwartale. Analitycy prognozują, że tym czasie amerykańska gospodarka urosła o 2,6 proc., po wzroście w II kw. o 3,1 proc.

W piątek wzrosty powiększa amerykański dolar - to reakcja na przegłosowanie w czwartek przez amerykańską Izbę Reprezentantów wcześniej zatwierdzonej przez Senat ustawy budżetowej na 2018 r.

Ustawa zezwala na zwiększenie deficytu w horyzoncie dekady o 1,5 bln USD. Dzięki temu ustawa o reformie podatków będzie mogła zostać przyjęta w Senacie zwykłą większością głosów. Bez zwiększenia limitu deficytu, reforma potrzebowałaby w Senacie 60 głosów, choć Republikanie posiadają tam jedynie 52 miejsca.

Szczegóły propozycji podatkowych ujrzą światło dzienne prawdopodobnie już 1. listopada. Paul Ryan powiedział wcześniej w tym tygodniu, iż chciałby aby Izba Reprezentantów zakończyła prace nad reformą przed 23. listopada (Święto Dziękczynienia).

W piątek traci euro -0,1 proc. do 1,1635 USD, po spadku w czwartek o 1,4 proc. W czwartek Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zdecydowała o wydłużeniu programu skupu aktywów od stycznia do września 2018 r. przy obniżeniu miesięcznej skali QE do 30 mld euro z 60 mld euro. Zgodnie z oczekiwaniami, EBC pozostawił bez zmian podstawowe stopy procentowe.

Jeżeli pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów jest przygotowana na zwiększenie skali programu QE i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia.

"Draghi nadal jest +gołębi+ zamiast +jastrzębi+" - mówi Georgeo Gero, dyrektor zarządzający RBC Wealth Management.

Kolejne spółki z Europy publikują swoje kwartalne raporty.

Skorygowany zysk operacyjny Royal Bank of Scotland wyniósł w III kw. 1,25 mld funtów, a analitycy stawiali na 1,05 mld funtów.

Total miał w III kw. skorygowany zysk netto 2,7 mld USD, jak szacowali analitycy.

ENI III kw. zakończył skorygowanym zyskiem w wysokości 229 mln euro, a na rynku oczekiwano 351 mln euro.

UBS miał w III kw. zysk 946 mln franków szwajcarskich.

Na rynkach paliw ropa WTI na stabilnym poziomie 52,62 USD za baryłkę, najwyżej od kwietnia 2017 r. Brent na ICE po 59,37 USD/b - najwyżej od lipca 2015.

Złoto po 1.267,58 USD za uncję, po zniżce w czwartek o 0,8 proc.

Na rynkach w dalszym ciągu zainteresowanie rozwojem sytuacji "katalońskiej" w Hiszpanii.

W piątek hiszpański Senat ma się zająć wnioskiem rządu premiera Mariano Rajoya o usunięcie ze stanowiska premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta, rozwiązanie jego rządu, ograniczenie uprawnień katalońskiego parlamentu i zwołanie wyborów regionalnych.

Równocześnie ma się odbyć posiedzenie parlamentu katalońskiego.

Madryt chce wprowadzić w Katalonii bezpośrednie rządy, pozbawiając region autonomii lub ograniczając ją na podstawie art. 155 hiszpańskiej konstytucji w odpowiedzi na uznane za nielegalne katalońskie referendum niepodległościowe.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.20

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3655,81 0,51 1,41 DAX Niemcy 13218,66 0,65 1,75 FTSE 100 W.Brytania 7497,33 0,14 -0,34 CAC 40 Francja 5482,42 0,50 2,05 IBEX 35 Hiszpania 10356,30 0,08 1,31 FTSE MIB Włochy 22870,31 0,28 2,34

Anna Jarosińska (PAP Biznes)