Szef resortu rolnictwa uczestniczył w środę w konferencji „Polskie rolnictwo dziś i jutro – szanse i zagrożenia” Mazowieckiej Izby Rolniczej.

"Izby Rolnicze należy wykorzystać jako potencjał edukacyjny, kontrolny, oceniający. We współpracy z Izbami Rolniczymi zamierzamy przeprowadzić akcję przygotowania rolników do składania wniosków elektronicznych o dopłaty bezpośrednie" – powiedział, cytowany w komunikacie MRiRW, minister Jurgiel.

Szef resortu rolnictwa podkreślił korzystną sytuację na rynkach rolnych, zwłaszcza na rynku mleka i wieprzowiny. Jednocześnie zwrócił uwagę na zagrożenie wynikające z dużych zapasów interwencyjnych odtłuszczonego mleka. "Istotnym jest wypracowanie na poziomie UE strategii eliminacji zapasów interwencyjnych OMP bez dalszego zaburzania sytuacji na tym rynku oraz sprzedaż OMP z zapasów (powyżej ceny interwencyjnej)" – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

W odniesieniu do rynku wieprzowiny powiedział, że w Polsce problemem pozostaje afrykański pomór świń (ASF), co powoduje destabilizację sytuacji na rynku wieprzowiny i niepokój co do dalszego jej rozwoju w regionach dotkniętych tą chorobą.

Jurgiel przedstawił także zmiany dotyczące doradztwa rolniczego. "Podstawą dalszego rozwoju doradztwa jest dostosowywanie oferty doradztwa do zmieniających się potrzeb rolników, uwarunkowań lokalnych, oraz silniejsze włączenie go w realizację zadań na rzecz rozwoju rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" – zaznaczył Jurgiel.

Minister wskazał też na priorytety działalności doradczej w 2018 r., czyli m.in. upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji; wsparcie wdrażania systemów płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2015-2020; wzmocnienie działań na rzecz transferu wiedzy między nauką a praktyką rolniczą; promowanie działań prośrodowiskowych, przeciwdziałających zmianom klimatycznym i ułatwiających dostosowania do tych zmian; działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi; upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt.

Jak podano w komunikacie, szef resortu rolnictwa omówił też projekt ustawy o spółdzielniach rolników, który rząd przyjął w lutym br. Przypomniano, że obecnie prowadzone są konsultacje z Komisją Europejską w zakresie pomocy publicznej, którą ustawa przewiduje. Resort poinformował, że głównymi celami spółdzielni rolników są: prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz swoich członków w zakresie planowania przez nich produkcji, dostosowanie skali i jakości tej produkcji do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży, organizacja sprzedaży produktów swoich członków oraz koncentracja popytu i organizacja zakupu środków do produkcji rolnej.

Minister poinformował też o przygotowywaniu ustawy o gospodarstwie rolnym, propozycje będą przedstawione do końca roku.

Ponadto, zwrócił uwagę na dokumenty strategiczne dotyczące rolnictwa do roku 2030: Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, Pakt dla obszarów wiejskich, a także Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce.

Jak poinformowało ministerstwo, Pakt dla wsi ma obejmować: opłacalność produkcji rolnej, jakość życia na obszarach wiejskich, pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo oraz sprawną administrację.