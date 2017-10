Polski prezydent wziął udział w fińskiej stolicy w Forum Gospodarczym. Obok niego głos zabrał także wicepremier Finlandii i minister finansów Petteri Orpo.

Duda mówił, że innowacyjność to kluczowy obecnie czynnik decydujący o dynamice, stabilności i długofalowości wzrostu gospodarczego. "Jestem przekonany, że poziom innowacyjności gospodarki jest miarą skuteczności działania polityków i przywódców państwa, polityka jest bowiem odpowiedzialna za zbudowanie maksymalnie komfortowego otoczenia prawnego, logistycznego, finansowego i badawczego dla przedsiębiorstw" - podkreślił.

Prezydent mówił o "fińskiej rewolucji innowacyjności". Jak zaznaczył, Finlandia to obecnie jeden ze światowych liderów pod względem wdrażania innowacyjnych rozwiązań, który bez kompleksów konkuruje z największymi i najbardziej prężnymi globalnymi partnerami.

Duda ocenił, że Finlandii nie udałoby się osiągnąć tak wiele bez przekonania, iż innowacje potrzebują wsparcia ze strony państwa. Przypomniał, że na początku lat 90. Finlandia zdecydowała się na duże inwestycje na rzecz badań i rozwoju oraz wybrała ścieżkę partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wskazał na Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak mówił prezydent, filarami tej strategii są: zwiększanie stopnia zaawansowania technologicznego produktów, stymulowanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w oparciu o własne przedsiębiorstwa oraz bazowanie w większym stopniu na jakości i innowacyjności produktów w handlu międzynarodowym.

Dodał, że wiedza pozostaje fundamentem innowacyjności i dlatego - w ocenie prezydenta - ważna jest współpraca środowisk biznesowych, akademickich oraz administracyjnych.

Duda zapowiedział dalsze wspieranie polskich start-upów. "Pracujemy nad bardziej spójnym i transparentnym systemem wsparcia innowacji. Pracujemy nad nim cały czas, staramy się czerpać z najlepszych wzorców. Między innymi dlatego tu jesteśmy, tu w Helsinkach" - podkreślił prezydent.

Wskazał na przyjęty przez rząd program Start in Poland, który stanowi wsparcie dla start-upów lokalizujących swój biznes w Polsce. Według niego to największy tego typu program w Europie Środkowej. Duda przypomniał również o realizowanym przez Pałac Prezydencki konkursie skierowanym do start-upów, którego laureaci przyjechali razem z nim do Finlandii.

Wicepremier Finlandii mówił, że Polska jest jednym z 10 największych partnerów handlowych jego kraju i jednym z najważniejszych kierunków dla fińskich inwestycji; obecnie ich wartość przekracza 2 mld euro. W Polsce działa - jak wskazywał - 200 fińskich firm, które zatrudniają ponad 30 tys. osób.

Jak powiedział Orpo, w Finlandii panuje surowy klimat i jest niewiele zasobów naturalnych; niewielka jest także populacja - w tym kraju mieszka zaledwie 5,5 mln ludzi. "Jesteśmy uzależnieni od handlu międzynarodowego i naszej konkurencyjności na skalę międzynarodową" - powiedział.

"Finlandia udowodniła, że innowacje są ważną lokomotywą wzrostu inwestycji. Zainwestowaliśmy w nią w przeszłości i teraz ta inwestycja przynosi owoce" - podkreślił Orpo.