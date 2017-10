Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przyjechał w miniony wtorek z oficjalną wizytą do Warszawy na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Oprócz spotkania z prezydentem Dudą, prezydent Erdogan rozmawiał także z z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i wziął udział w Forum Biznesu.

Prezydent Turcji nie spotkał się natomiast z premier Beatą Szydło. Jak informował wówczas PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek w związku z sytuacją wewnętrzną w Turcji i koniecznością osobistego zaangażowania prezydenta Erdogana obie strony zdecydowały o przełożeniu spotkania na inny termin.

Przeciwko wizycie Erdogana w Polsce przed Pałacem Prezydenckim protestowały m.in. środowiska lewicowe, takie jak: Partia Razem, Inicjatywa Polska, Zieloni, Obywatele RP, Pracownicza Demokracja i Inicjatywa Feministyczna.

Zdaniem posła PO Sławomira Nitrasa, istnieje potrzeba, by Rada Ministrów, która - jak przypominał poseł - jest konstytucyjnie odpowiedzialna za prowadzenie polityki zagranicznej, przedstawiła Sejmowi polskie stanowisko "w kwestii europejskich relacji z Turcją".

W związku z tym, Nitras zawnioskował o przerwę w obradach Sejmu, podczas której konwent seniorów pochyliłby się nad wnioskiem PO o informację rządu ws. wizyty Erdogana w Polsce.

"To, co stało się w Polsce jest skandalem niebywałym. Kiedy UE próbuje wypracować wspólne stanowisko wobec Turcji, Polska łamie solidarność europejską, Polska, której powinno w sposób szczególny zależeć na solidarności europejskiej w kwestiach zagranicznych" - mówił Nitras. Podkreślił, że dziś w Turcji łamane są prawa człowieka i zasady demokracji.

Jego zdaniem, w tej kwestii Polska "uprawia indywidualną politykę wciągania Turcji" do UE a to w jego ocenie jest nieodpowiedzialne. Podczas wspólnej, z tureckim prezydentem, konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że Polska popiera starania Turcji o wstąpienie do UE. Natomiast Erdogan powiedział, że Turcja oczekuje od Brukseli jasnej deklaracji w tej sprawie. "Nie wódźcie nas dłużej za nos" - mówił.

Marszałek Sejmu poinformował, że kwestia, o którą wnioskuje Nitras była już omawiana przez konwent seniorów przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu. "Informowałem konwent, że nie zgłaszam propozycji wprowadzenia do porządku obrad tego punktu, z tego powodu, że zapraszającym prezydenta Turcji był prezydent RP" - mówił Kuchciński.

"W związku z tym, że jest taki wniosek, to ja wystąpię do prezesa rady ministrów o informację w sprawie (wizyty Erdogana w Polsce) i przekazanie (odpowiedzi rządu) konwentowi oraz komisji spraw zagranicznych" - zapowiedział.