Szydło: Grupa Wyszehradzka ma się dobrze, jest coraz bardziej skuteczna

Grupa Wyszehradzka ma się bardzo dobrze; myślę, że jest coraz bardziej skuteczna - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło, odnosząc się do negocjacji w sprawie dyrektywy UE o pracownikach delegowanych. Jak dodała, nie jest niczym nowym, że kraje V4 nie zgadzają się we wszystkim.