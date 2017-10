V sesja trwającego od czwartku kongresu, pod hasłem "Polonia antemurale christianitatis" rozpoczęła się w poniedziałek w Senacie RP.

Jak zaznaczył Karczewski, Europa znajduje się "na zakręcie". "Brexit, kolejne państwa, w których następują wybory inne od tych, które miały miejsce w poprzednich latach, to dowód na to, że Europa potrzebuje zmian, że potrzebuje powrotu do swoich korzeni, które zostały odcięte w brutalny sposób przez rewolucje, najpierw francuską, później bolszewicką" - powiedział.

Dodał, że w obecnej sytuacji "tylko powrót do wartości, które stawiali sobie założyciele Unii Europejskiej, może nas wyprowadzić na równą drogę". "Chrześcijaństwo było swoistą sprężyną rozwoju Europy i to w całej historii. Dlaczego w tej chwili jest zwalczane?" – pytał marszałek.

Zaznaczył, że nie zgadza się z opinią jednego z polityków poprzedniej kadencji, że "swoją wiarę zostawia w szatni". "My musimy ze swoją wiarą, ze swoimi przekonaniami, podejmować - również tu, w parlamencie - decyzje zgodne z naszym sumieniem, nie możemy się tego wypierać. Ja jestem dumy, że jestem chrześcijaninem, że jestem katolikiem, że jestem Polakiem i że jestem Europejczykiem" – podkreślił Karczewski.

Dodał, że powrót Europy do korzeni oznacza także powrót do tradycyjnej koncepcji rodziny. Powiedział, że obecny rząd wzmacnia rodzinę, co widać m.in. w wielu aktach prawnych. "Chcemy budować tę rodzinę, która będzie miała szacunek do pokoleń, rodzinę wielopokoleniową, rodzinę faktyczną, kobiety i mężczyzny, którzy dbają o swoje dzieci" – powiedział Karczewski.

Podkreślił, że jednym z problemów współczesnej Europy jest "brak szacunku do życia od poczęcia aż do śmierci". "Na życzenie zabija się miliony nienarodzonych dzieci. Musimy głośno wołać o życie każdego dziecka i każdego człowieka" –zaapelował marszałek Senatu.

Przypominał niedawną inicjatywę modlitewną "Różaniec do Granic", w ramach której – jak zaznaczył – milion ludzi z różańcami stanęło u granic Polski. "Ktoś powiedział z dziennikarzy: przeciwko komu była ta modlitwa? My odpowiadamy: modlitwa jest zawsze za, zawsze za dobrem, zawsze za człowiekiem, nigdy nie jest skierowana przeciwko komukolwiek" – wyjaśnił Karczewski.

W międzynarodowym kongresie Ruchu "Europa Christi", który w dniach 19-23 października odbywa się w Częstochowie, Łodzi i Warszawie, bierze udział ok. 40 gości z Polski i zagranicy. Organizatorzy kongresu pod hasłem "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" wskazują, że celem spotkania jest uświadomienie, że Europa to wielkie dziedzictwo chrześcijańskie, a tożsamość kontynentu została zbudowana na filozofii greckiej, prawie rzymskim i na Ewangelii.

Organizatorem wydarzenia jest powołany w lipcu 2016 r. Ruch "Europa Christi", którego ambicją jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie. Inicjatywa powstała z inspiracji ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego "Niedziela".(PAP)

autor: Iwona Żurek

edytor: Anna Małecka