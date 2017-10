W porannej audycji w RMF FM minister podkreślił, że służby były na miejscu bezpośrednio po zdarzeniu. "Służby zadziałały tak, jak powinny. To było zdarzenie, które trudno było przewidzieć. Na miejscu była pani wojewoda (podkarpacki) Ewa Leniart. Pani wojewoda uruchomiła też specjalną linię telefoniczną. Jest prośba o to, żeby zgłaszać wszystkie informacje dotyczące tego zdarzenia, ale też jeśli ktoś w Stalowej Woli potrzebuje pomocy psychologicznej to także proszę o zgłoszenie na ten numer telefonu" – zaapelował.

Na pytanie, czy zlecił służbom podjęcie specjalnych kroków po piątkowym ataku, Błaszczak odparł, że komendanci zwrócą większą uwagę na centra handlowe. "Dobowo Polska jest patrolowana przez 12 tys. funkcjonariuszy, plus 4 tys. funkcjonariuszy drogówki. Rzeczywiście jest tak, że po tym zdarzeniu komendanci zwrócą większą uwagę na centra handlowe, a więc będzie więcej patroli. Przy czym chciałem podkreślić, że to nie jest tak, że po tym, co miało miejsce wczoraj, nagle dopiero podejmowane są zadania i policjanci wyszli zza biurek" - zaznaczył.

Pytany o potencjalne motywy sprawcy ataku, podkreślił, że nożownik "leczył się psychiatrycznie od dłuższego czasu". "Mężczyzna działał sam, nie powodował swych działań względami ideologicznymi czy terrorystycznymi (…). Przy użyciu dwóch noży zadawał ciosy przypadkowym przechodniom w galerii handlowej, więc trudno o racjonalne wyjaśnienie" – stwierdził minister.

Do ataku nożownika doszło w piątek po południu w jednej z galerii handlowych w Stalowej Woli. Jedna z zaatakowanych osób, ok. 50-letnia kobieta, zmarła. W szpitalu nadal pozostaje siedem osób rannych, dwie w stanie krytycznym. Napastnikowi prawdopodobnie zostanie postawiony zarzut usiłowania i dokonania zabójstwa wielokrotnego.

Napastnik to 27-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Był trzeźwy i dotąd nienotowany.