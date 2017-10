"Równie ważne dla całej Europy, jak dla polskich demokratów: albo będziemy razem, albo nie będzie nas w ogóle" - brzmi wpis Tuska na jego profilu na Twitterze.

Szef Rady Europejskiej oświadczył w piątek po zakończeniu szczytu UE, że chciałby, żeby Polska nie była izolowana w Europie. Dodał, że marzy mu się, by Polska była postrzegana w UE jako państwo, które pomaga rozwiązywać problemy.

Przekonywał, że "interes Polski i Europy jest tożsamy". "To nie jest tylko moja wyobraźnia, to jest moja stuprocentowa pewność, że dobra przyszłość dla Polski będzie wynikała bezpośrednio z pozycji Polski w Europie, a nie poza Europą. Ja się budzę i zasypiam z jedną myślą - co zrobić, żeby Polska nie była izolowana w Europie" - powiedział Tusk.

W piątek w Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt UE, którego tematem były m.in. propozycje szefa Rady Europejskiej, usprawnienia prac instytucji unijnych poprzez zmianę sposobu decydowania o niektórych kwestiach z jednomyślności na zasadę większościową. Przywódcy 27 państw Unii omówili też dotychczasowe negocjacje w sprawie Brexitu.

Z kolei w sobotę w Łodzi odbędzie się konwencja PO podczas której ma zostać ogłoszony nowy statut i program tego ugrupowania na przyszłoroczne wybory samorządowe. (PAP)