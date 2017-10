Premier, która w piątek uczestniczyła w szczycie UE, została zapytana na konferencji w Brukseli o spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Podczas tego spotkania prezydent ma się odnieść do poprawek zgłoszonych przez PiS do jego projektów ustaw w sprawie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.

- Ja konsekwentnie powtarzam, że oczekuję tego, że wprowadzimy dogłębną reformę sądownictwa w Polsce, bo ona jest potrzebna Polakom, Polacy tego oczekują. Myśmy zatrzymali się we wprowadzaniu tej reformy, ponieważ dwie ustawy zostały zawetowane i mam nadzieję, że ta reforma w czasie rządów PiS skutecznie zostanie przeprowadzona. To jest cel mojego rządu, to jest cel PiS - powiedziała Szydło.