Rozmowy, które odbyły się w czwartek w resorcie rolnictwa, dotyczyły kwestii rynkowych, negocjacji przez UE porozumień o wolnym handlu z krajami trzecimi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, harmonogramu wdrażania wniosku GSAA, Paktu dla wsi, a także pomocy krajowej - poinformowało biuro prasowe resortu.

Spotkanie miało charakter roboczy.

"Poruszyliśmy sześć ważnych kwestii. Pierwsza dotycząca spraw rynkowych, chodzi o pomoc dla producentów trzody chlewnej w związku z ASF. Omówiliśmy nasz wniosek przekazany Komisji Europejskiej, komisarz Hogan zapewnił, że znajdzie rozwiązanie w sprawie rekompensat" – powiedział po spotkaniu minister. Dodał, że chodzi o to, by uznać, że nie jest to pomoc publiczna.

Straty dla rolników prowadzących produkcję świń na terenach, gdzie występuje afrykański pomór świń wynikają z ograniczeń w eksporcie, niższych cen świń w strefach objętych restrykcjami, oraz trudności w sprzedaży świń i wieprzowiny.

Rozmowa dotyczyła możliwości rozłożenia na kwartały kontyngentów na przywóz zbóż pszenicy, kukurydzy i jęczmienia. "Z doświadczeń lat ubiegłych widać, że niektóre kontyngenty wykorzystane są w ciągu jednego lub dwóch miesięcy od ich otwarcia. My chcemy, aby były one rozłożone w ciągu całego roku" – podkreślił Jurgiel. Jak mówił, niezbędna jest ochrona celna unijnego rynku przed nadmiernym importem zbóż, gdyż napływ od 2018 roku zwiększonej ilości zbóż, w krótkim czasie może spowodować jego destabilizację.

"Rozmawialiśmy też o perspektywach otwarcia rynku USA na import jabłek i gruszek z UE. Prosiliśmy, aby KE włączyła się do prac w tej sprawie, ponieważ rozmowy trwają już zbyt długo" – podkreślił minister.

Dostęp do amerykańskiego rynku dla producentów tych owoców w Polsce jest ważny w związku z trudnościami ze zbytem jabłek w związku m.in. z rosyjskim embargiem.

Negocjacje porozumień o wolnym handlu z krajami trzecimi były kolejnym punktem omawianym podczas spotkania - powiedział Jurgiel. Zdaniem szefa resortu rolnictwa KE powinna w negocjacjach zabezpieczać unijne rolnictwo przez ewentualnymi zakłóceniami rynku. Problem dotyczy szczególnie rynku wołowiny.

Podczas spotkania minister Jurgiel postulował też o uelastycznienie przepisów dotyczących ram wykonania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zabiegał o wydłużenie harmonogramu wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku (GSAA), by był taki sam sposób składania wniosków także po 2020 r.

W Polsce beneficjenci preferują składanie wniosków w formie papierowej i w tej sytuacji pracownicy ARiMR przenoszą do GSAA wszystkie informacje z dostarczanych przez rolników wniosków.

Minister Jurgiel zabiegał też o podwyższenie kwoty de minimis w sektorze rolnym. Obecna kwota tej pomocy wynosi 15 tys. euro. do wykorzystania w okresie trzech lat. "To jest zbyt mało" - ocenił minister. Wyjaśnił, że wiele form pomocy realizowanych jest ze środków budżetu krajowego, szczególnie pomocy związanej z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Skala tych zjawisk i wysokość szkód, jaka dotyka co roku rolników jest duża.

Jurgiel i Hogan rozmawiali także o współpracy między KE a polskim resortem w zakresie wdrażania programów dotyczących obszarów wiejskich. Komisarz zadeklarował, że wyznaczy ekspertów, którzy przedyskutują polskie rozwiązania przyjęte m.in. w pakcie dla obszarów wiejskich i strategii średniookresowej, i będą wskazywali na możliwości ich finansowania z unijnych programów. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Anna Mackiewicz