Radziwiłł poinformował, że "zapadła decyzja, że prawdopodobnie ok. 1,5 mld zł zostanie skierowane do NFZ w ramach nowelizacji budżetu jeszcze na rok 2017, w celu zapłacenia za nadwykonania".

- To bardzo wstydliwa cecha charakterystyczna tego niedofinansowanego systemu, z którym mamy do czynienia. Szpitale leczą i nie dostają za to pieniędzy - mówił Radziwiłł. - Teraz dostaną pieniądze wstecz za to, co zostało już wykonane. To w niesłychanym stopniu poprawi ich kondycję finansową, zwiększy możliwości diagnozowania, leczenia, przyjmowania pacjentów, ale także poprawi ich sytuację, jeżeli chodzi o pracowników - powiedział szef MZ.

- To wszystko, o czym mówię, pokazuje, że projekt ustawy, który w MZ powstawał, to było trudne zadanie. Już od ubiegłego roku trzeba było zrobić mnóstwo analiz, przymiarek, że on jest realny. Że rząd pani premier Beaty Szydło traktuje zdrowie po raz pierwszy w historii naprawdę jako priorytet - dodał.