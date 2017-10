Na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia minister powtórzył zapowiedzi, że w czwartek Stały Komitet Rady Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która ma zagwarantować stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. w 2025 r. "Jest ona absolutnie przełomowa, nigdy w historii Polski czegoś takiego nie było" - ocenił Radziwiłł.

Powiedział, że nowelizacja "będzie jeszcze przedmiotem dalszej pracy". "Jestem upoważniony do tego, żeby przypomnieć słowa pani premier, która wypowiedziała je już w czasie protestu, że jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby dokonać jeszcze dodatkowej analizy, czy nie jest możliwe skrócenie jeszcze tego czasu dochodzenia do poziomu 6 proc. PKB i takie prace analityczne w tym zakresie już się toczą" - powiedział minister.

Protestujący od 2 października rezydenci domagają się m.in. wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 6,8 proc. PKB w trzy lata.