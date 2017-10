Z kolei pytany w radiowej Trójce, czy poznamy nazwiska polityków, którzy przystępując do nowego ugrupowania zasilą Zjednoczoną Prawicę, Bielan powiedział, że na kongresie dołączą do nich "rozmaite środowiska". "Kilka już zostało przedstawionych. To jest środowisko Stowarzyszenia +Republikanie+, to jest również znaczna część struktur partii +Wolność+" - dodał.

Zapowiedział, że w czwartek w Sejmie odbędzie się konferencja szefa Polski Razem wicepremiera Jarosława Gowina, który przedstawi kolejne środowisko, które dołączy do nowej formacji. Według Bielana w tym środowisku znajdą się również parlamentarzyści. Dopytywany, czy w czwartek będą oni przedstawieni odpowiedział, że "chyba jeszcze nie". "Do 4 listopada takie konferencje będą" - dodał.

Gowin w ubiegłym tygodniu poinformował, że obóz Zjednoczonej Prawicy poszerzy się o nowe środowiska, które podjęły współpracę z Polską Razem, m.in. o Republikanów. Dodał, że jego ugrupowanie - już pod nową nazwą - będzie współpracowało również ze środowiskami wolnościowymi i samorządowymi.