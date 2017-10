Mucha uczestniczy w otwartym spotkaniu w ramach kampanii społeczno-informacyjnej dot. referendum konsultacyjnego ws. konstytucji, które odbywa się pod hasłem "Kultura i dziedzictwo narodowe - konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych".

Mucha wskazał, że zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji może odbyć się zarówno w tym samym terminie co wybory samorządowe, jak i w innym.

"Wiemy dzisiaj, że Kodeks wyborczy determinuje, że wybory samorządowe miałyby odbyć się 11 listopada 2018 roku. Intencją pana prezydenta jest przeprowadzenie referendum konsultacyjnego i mogłoby to być referendum dwudniowe. Wtedy mówilibyśmy o 10 i 11 listopada 2018 roku. Prezydent bardzo wyraźnie podkreśla, że byłoby to nawiązanie do symboliki 100-lecia odzyskania niepodległości, takiego aktu manifestacji patriotycznej" - powiedział wiceszef prezydenckiej kancelarii.

Jego zdaniem możliwa jest jednak sytuacja, że wybory samorządowe byłyby w innym terminie, ale oczywiście wymagałoby to zmiany prawa. Podkreślił także, że prezydent Duda prowadzi konsultacje z marszałkami Sejmu i Senatu w tej sprawie.

"Naturalne jest, że kwestia decyzji będzie zależała również od Senatu RP. Prezydent nie upiera się przy tym, żeby to było w jednej dacie. Z różnych względów organizacyjnych byłoby lepiej, gdyby te daty były rozdzielone, ale to jest kwestia dyskusji z większością parlamentarną. To jest kwestia zmiany prawa i przesądzenia kwestii w zakresie pewnego kompromisu politycznego i pewnego porozumienia" - dodał Mucha.

Prezydent ogłosił inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji w czasie uroczystości w Święto Konstytucji 3 Maja. Prezydent chce, by referendum to odbyło się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r. lub trwało dwa dni: 10 i 11 listopada. 11 listopada, to również - wynikający z Kodeksu wyborczego - termin wyborów samorządowych. Pod koniec września marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił PAP, że gorąco popiera pomysł, aby przesunąć datę wyborów samorządowych tak, by nie przypadała ona w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. (PAP)