Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

W komunikacie po posiedzeniu rządu CIR przypomina, że w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) wskazano gwarancje i poręczenia spłaty kredytów jako istotne źródła wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Przyjęty we wtorek projekt zakłada, że "cel ten będzie realizowany przy pomocy Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG), który zostanie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego".

"Środki z KFG będą przeznaczane na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem przez BGK poręczeń i gwarancji, stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis, na rzecz mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm" - czytamy w komunikacie.

CIR przypomina, że dotąd funkcjonował system poręczeń i gwarancji realizowanych przez BGK, którego najważniejszym komponentem była linia gwarancyjna de minimis. W jej ramach BGK udzielił od marca 2013 r. do końca lipca 2017 r. gwarancji na ok. 40,95 mld zł - przypomina komunikat.

"Rząd proponuje system zapewniający przedsiębiorcom trwały i stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji, zamiast programu udzielania gwarancji de minimis odnawianego kolejnymi rozporządzeniami ministra finansów. Rozwiązanie to umożliwi planowanie wykorzystania instrumentów gwarancyjnych w dłuższej perspektywie, przy jednoczesnym utrzymaniu wielkości udzielanych gwarancji na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

"W praktyce BGK ze środków nowo utworzonego KFG będzie udzielał gwarancji na ok. 9 mld zł rocznie, co przy pokryciu ryzyka kredytowego na poziomie do 60 proc. zapewni roczną kwotę gwarantowanych kredytów na poziomie ok. 16 mld zł" - dodaje CIR.

Rząd, informuje komunikat, chce również zrezygnować z budżetowego finansowania całości wydatków i kosztów wynikających z udzielanych poręczeń i gwarancji, stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis.

"W zamian przewidziano uruchomienie mechanizmu umożliwiającego montaż finansowy środków uwolnionych z instrumentów finansowych programów operacyjnych szczebla centralnego (obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej), środków realokowanych z kapitałów BGK oraz ewentualnej, dobrowolnej partycypacji interesariuszy w dowolnym przedziale czasowym. W tym układzie budżet pełniłby rolę wspomagającą" - czytamy w komunikacie.(PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Marek Michałowski