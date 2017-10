Trzaskowski był pytany we wtorek w TVN24 o komentarz do wewnętrznego sondażu PiS dotyczącego nadchodzących wyborów samorządowych, ujawnionego przez media. Z sondażu wynika, że Patryk Jaki wygrałby z Trzaskowskim w pierwszej turze wyborów w Warszawie. "Oczywiście, jeśli w pierwszej rundzie miałby wygrać PiS, to wszystkich nas to będzie mobilizować do ciężkiej pracy, bo nie może się to stać w drugiej turze" - powiedział Trzaskowski. Zadeklarował, że "jest absolutnie zdeterminowany, by kandydować na prezydenta Warszawy".

Patryk Jaki, pytany o ten sondaż podczas konferencji prasowej w Sejmie przypomniał, że Trzaskowski był szefem kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ocenił, że jest on "autorem zwycięstwa" obecnej prezydent stolicy. "Jeśli ktoś chce kontynuacji polityki Hanny Gronkiewicz-Waltz to głosuje na Trzaskowskiego; Trzaskowski to czwarta kadencja Gronkiewicz Waltz" - oświadczył wiceminister sprawiedliwości.

"W momencie kiedy wybuchła afera reprywatyzacyjna byli politycy Platformy, którzy się odcinali. Rafał Trzaskowski do tych polityków nie należał" - zauważył Jaki. Jego zdaniem, świadczy to o złych intencjach tego posła.

Patryk Jaki zauważył, że przez aferę reprywatyzacyjną "Warszawa straciła około piętnastu lat w inwestycjach". "Gdyby nieruchomości sprzedawać w uczciwy sposób, to mielibyśmy dziś dwa razy więcej infrastruktury w Warszawie. Straciliśmy piętnaście lat przez to, że oddawano pieniądze złodziejom. I to m.in wina Rafała Trzaskowskiego" - powiedział wiceszef MS.

Dopytywany czy będzie kandydował w wyborach na prezydenta Warszawy odparł, że nie podjął jeszcze w tej sprawie decyzji. "Jeżeli takie zadanie zostanie przede mną postawione, to będę robił wszystko, żeby Warszawa była w sposób uczciwie zarządzana" - podkreślił.

Wybory samorządowe odbędą się na jesieni 2018 r.