Kukiz chce, by prezydent zwołał spotkanie ws. służby zdrowia

Paweł Kukiz zwrócił się do prezydenta, by Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli wszystkich opcji na spotkanie ws. służby zdrowia. Obawiam się, że nie wszystkie partie by przyszły - odparł rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.