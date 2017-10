Nocą Ar-Rakkę opuściło ok. 275 dżihadystów wraz z rodzinami; bojownicy wykorzystali cywilów w charakterze żywych tarcz - podaje Reuters.

Nie wiadomo, ilu bojowników pozostaje w Ar-Rakce. Wspierane przez USA siły koalicji oświadczyły, że rozpoczęta w niedzielę operacja będzie trwać "dopóki całe miasto nie zostanie oczyszczone z terrorystów, którzy odmówili złożenia broni".

W sobotę kurdyjskie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), stanowiące trzon SDF, poinformowały, że "Państwo Islamskie jest na granicy klęski". "Dzisiaj lub jutro Ar-Rakka może być wyzwolona" - zapowiedział rzecznik YPG Nouri Mahmoud.

Ofensywę przeciw IS w Ar-Rakce SDF rozpoczęły w listopadzie ub.r.; do samego miasta oddziałom udało się wejść 6 czerwca, a 4 lipca SDF weszły do starego miasta. Informowano wówczas, że broni się tam ok. 2,5 tys. dżihadystów.

W walce o wyzwolenie miasta kurdyjscy bojownicy napotykali silny opór ze strony dżihadystów, którzy zastawiają w mieście pułapki, podkładają bomby i atakują cywilów, grożąc śmierciom tym, którzy chcą uciec z miasta.

IS zajęło Ar-Rakkę w 2014 roku. Właśnie tam dżihadyści dopuszczali się największych okrucieństw, m.in. publicznych egzekucji przez ścięcie. Miasto było samozwańczą stolicą Państwa Islamskiego w Syrii oraz centrum planowania operacji terrorystycznych za granicą. (PAP)

