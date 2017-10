Szydło, wraz z innymi szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), wzięła w piątek udział w Szczycie Konsumenckim w Bratysławie.

Premier była pytana na konferencji prasowej, jaki jest stan negocjacji w sprawie Brexitu i jak go ocenia. "Jesteśmy zadowoleni z postępu w zakresie praw obywatelskich, natomiast zakres postępów w kwestiach finansowych jest niezadowalający, dlatego w tej chwili nie można jeszcze przejść do drugiego etapu negocjacji" - odpowiedziała Szydło.

Oczekujemy również, że Rada Europejska odniesie się do propozycji dotyczących okresu przejściowego ze zrozumieniem - dodała.

Główni negocjatorzy obydwu stron, Michel Barnier i David Davis, oświadczyli w czwartek, że zamierzony postęp w rozmowach na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nie został osiągnięty. Sfinalizowanie pierwszej fazy negocjacji przesunięto tym samym na grudzień.

Stronom jak dotąd udało się uzgodnić jedynie niektóre kwestie związane z prawami obywateli i uregulowaniem granicy irlandzkiej, natomiast negocjacje co do rozliczeń finansowych pozostają w impasie. "To bardzo niepokojąca wiadomość dla tysięcy przedsięwzięć w całej Europie i dla tych, którzy uczestniczą w ich finansowaniu" - powiedział Barnier.

Premier Szydło spotkała się pod koniec września, przed szczytem cyfrowym UE w Tallinie, z szefową brytyjskiego rządu Theresą May. Ich rozmowa dotyczyła m.in. propozycji dotyczących Brexitu, które May złożyła podczas wystąpienia we Florencji z 22 września, a także kwestii pracowników delegowanych.

W czasie spotkania została potwierdzona data konsultacji międzyrządowych, które odbędą się 21 grudnia w Warszawie. Poprzednie polsko-brytyjskie konsultacje odbyły się pod koniec zeszłego roku w Londynie. Według Downing Street wezmą w nich udział ministrowie odpowiedzialni m.in. za politykę zagraniczną, obronę i bezpieczeństwo, a także handel.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca i powinna opuścić Wspólnotę w dwa lata po tej dacie, 29 marca 2019 roku.