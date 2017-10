Mazurek pytana w radiu Plus o słowa wicemarszałka Senatu Adama Bielana, który powiedział, że poprawki PiS do prezydenckiego projektu ustawy o KRS znoszą zasadę jeden poseł-jeden głos i co w zamian tego proponuje PiS powiedziała, że "o tych sprawach powinni najpierw porozmawiać prezydent Andrzej Duda z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim"

Dopytywana, kiedy będzie ta rozmowa odparła: "Ta rozmowa będzie najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu".

We wtorek prezydent Andrzej Duda otrzymał poprawki PiS do projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Ich treść nie jest dokładnie znana - wiadomo, że dotyczą m.in. rozwiązań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał (jak proponuje prezydent) większością trzech piątych głosów wybrać członków KRS będących sędziami