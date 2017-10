Do zdarzenia doszło ok. godz. 9.20 przy ul. Św. Marcin w centrum Poznania. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wycieku nieznanej substancji; dwie osoby, zanim jeszcze rozpoczęła się akcja straży, zostały przewiezione do szpitala. Na miejsce zostały wysłane cztery zastępy PSP, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Jak tłumaczył PAP rzecznik Enei Operator Mateusz Gościniak, „wyciek nieznanej substancji nie pochodził z transformatora”. „Nasi pracownicy prowadzili w tym miejscu prace eksploatacyjne, nie było tam żadnej awarii” – podkreślił.

Rzecznik wielkopolskiej PSP kpt. Karol Kędziorski powiedział PAP, że substancja, która spowodowała przewiezienie dwóch osób do szpitala, to najprawdopodobniej gaz gnilny, który nie stanowi zagrożenia.

Działania straży pożarnej i specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego w tym miejscu już się zakończyły. (PAP)

autor: Anna Jowsa