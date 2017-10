Zgodnie z komunikatem NBP, na awersie monety złotej przedstawiono stylizowane wyobrażenia odznaczenia Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Kopca Kościuszki w Krakowie. Na rewersie widnieje portret Tadeusza Kościuszki według stalorytu Antoniego Oleszczyńskiego wysztychowanego w Paryżu w 1829 r.

Na awersie monety srebrnej przedstawione są postacie kosynierów na tle armaty i sztandarów, co jest nawiązaniem do zwycięstwa pod Racławicami. Na rewersie widnieje popiersie Tadeusza Kościuszki z medalu wybitego w Paryżu w 1818 r. w serii sławnych mężów przez Duranda według projektu François A. Caunois. Na obu awersach obecne są stałe elementy monet: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji. "Na uwagę zasługuje zastosowana na rewersie monety srebrnej technika wysokiego reliefu, nadająca wizerunkowi bardziej przestrzenny charakter" - podkreśla NBP.

Bank centralny poinformował, że moneta złota o nominale 200 zł, zaprojektowana przez Annę Wątróbską-Wdowiarską, została wyemitowana w nakładzie do 1 500 sztuk, a srebrna o nominale 10 zł, według projektu Roberta Kotowicza, do 16 000 sztuk. Cena monety złotej to 2 900 zł, a srebrnej – 180 zł. Obie monety można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

NBP przypomina, że Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1817 r. w szwajcarskiej Solurze. Był polskim i amerykańskim generałem, obywatelem honorowym Republiki Francuskiej, bohaterem narodowym Ameryki zasłużonym w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, uczestnikiem wojny polsko-rosyjskiej 1792 r. w obronie Konstytucji 3 maja, naczelnikiem insurekcji z 1794 r., której celem było uratowanie i odrodzenie ginącej Rzeczypospolitej.

Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie napisał w folderze emisyjnym monet, że Kościuszko był szczerym republikaninem i filantropem. Dodał, że wieść o zgonie Kościuszki błyskawicznie obiegła cały euroatlantycki krąg cywilizacyjno-kulturowy.

"Uroczystości żałobne odprawiono w Szwajcarii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Generał La Fayette powiedział w Paryżu, że +Kościuszko do całego świata należy, a jego cnoty są całej ludzkości własnością+. (…) Obchody 200. rocznicy śmierci Kościuszki Konferencja Generalna UNESCO objęła swym patronatem, a Sejm i Senat Rzeczypospolitej ogłosiły rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki" - napisał Rokosz.

NBP poinformował ponadto o ekspozycji „Tadeusz Kościuszko – Człowiek Idei”, przygotowanej przez Muzeum Historii Polski - plenerowej instalacji wykorzystującej nowoczesne środki wystawiennicze za. Na multimedialnych ekranach zwiedzający można zobaczyć m.in. animacje bitew z udziałem Tadeusza Kościuszki.

"Wystawa pokazuje zarówno znane, jak i nieznane momenty z biografii wielkiego Polaka, obywatela Francji, Ameryki i Europy, ale także człowieka idei i czynu, jego wielkie dokonania inżynieryjne, zwycięskie i przegrane bitwy. Część ekspozycji poświęcona jest prywatnemu życiu Naczelnika: miłości i pasjom. Wystawę można zwiedzać nieodpłatnie przez całą dobę od 4 do 27 października 2017 r. przy gmachu NBP od strony pl. Powstańców Warszawy" - podano w komunikacie.