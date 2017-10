Przedstawiciele Partii Demokratycznej krytykują pomysł prezydenta. "Nie widziałem żadnych dowodów na to, że to będzie taka suma pieniędzy" - powiedział Richard Neal, lider Demokratów w komisji Ways and Means Izby Reprezentantów USA.

Niezależni analitycy skomentowali, że projekt budżetu Trumpa zakłada zróżnicowane ulgi podatkowe, nieznaczne zwiększenie federalnego deficytu budżetowego i w większości przypadków byłby on korzystny dla osób zamożnych - napisała agencja Reutera.

Podczas wiecu w hangarze lotniczym bazy Gwardii Narodowej w Harrisburgu w stanie Pensylwania prezydent powiedział także, że szkic budżetu zakłada 500 dol. ulgi podatkowej "dla tych, którzy opiekują się osobą dorosłą bądź starszym bliskim" oraz znaczne zwiększenie ulgi podatkowej "na dzieci". Nie podał jednakże żadnych szczegółów dotyczących tych ulg.

Według agencji doradcy podatkowi Kongresu USA pracują aktualnie nad szczegółami ramowego planu reformy podatkowej prezydenta, który Republikanie mają zamiar przegłosować w styczniu 2018 roku. Plan reformy ma być przygotowywany w tajemnicy przez wyselekcjonowaną grupę Republikanów na wysokich stanowiskach znanych jako "Wielka Szóstka" (Big Six). Oparty ma być on na obniżeniu podatku CIT z 35 proc. do 20 proc., a podatku PIT do 35 proc. Plan ma także wyeliminować 40 proc. podatek od spadków o wysokości większej niż 5,5 mln dolarów na osobę, bądź 11 mln dol. na parę.

Trump podczas kampanii wyborczej uzyskał poparcie biznesu właśnie dzięki obietnicy radykalnego zreformowania systemu podatkowego USA, a przede wszystkim obniżenia stawki podatku CIT. Republikanie są pod presją przeprowadzenia reformy systemu podatkowego, która była jedną z najważniejszych obietnic wyborczych Trumpa, szczególnie teraz, gdy po raz kolejny nie powiodło się zniesienie systemu opieki medycznej Obamacare. Komentatorzy jednakże ostrzegają, że reforma systemu podatkowego może okazać się o wiele trudniejsza niż zarzucone dwa tygodnie temu siedmioletnie zabiegi Republikanów o zniesienie Obamacare.