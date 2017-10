Autorem wniosku i sprawozdawcą projektu jest niemiecki poseł Bernd Fabritius, który jest wiceszefem komisji prawnej i praw człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego RE. Wskazuje on, że w niektórych krajach zagrożone są normy prawne, i koncentruje się na sytuacji w Bułgarii, Polsce, Mołdawii, Rumunii i Turcji. Projekt w imieniu komisji prawnej i praw człowieka, wzywa „wszystkie państwa członkowskie Rady Europy do pełnego wdrożenia zasad państwa prawa”.

„Chodzi o próby upolitycznienia rad sądowniczych i sądów (Bułgaria, Polska i Turcja), zwolnień sędziów na dużą skalę (Turcja) lub prób podejmowanych w tym celu (Polska) oraz korupcję (Bułgaria, Republika Mołdawii i Rumunia). Istnieją również obawy co do tendencji do ograniczenia władzy ustawodawczej parlamentu (Republika Mołdowy, Rumunia i Turcja)” – wyjaśnia w uzasadnieniu.

Autor projektu proponuje zalecenia skierowane do tych pięciu krajów. Wyraża szczególne zaniepokojenie sytuacją w Turcji w następstwie działań podjętych po niedawnych zmianach w konstytucji w tym kraju.

W przypadku Polski – jak informuje - problem z praworządnością dotyczy regulacji związanych z systemem sądowniczym. Kieruje też do Polski apel.

„Wzywam polskie władze, aby powstrzymały się od wszelkich reform, które mogłyby zagrozić poszanowaniu zasad państwa prawa, a zwłaszcza funkcjonowaniu KRS i niezawisłości sądownictwa oraz prokuratorów. Zachęcam również polskie władze do korzystania z odpowiednich uregulowań Rady Europy, (…) do pełnej współpracy z jej organami oraz do wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej” – czytamy w projekcie.

W środę w Strasburgu po debacie ma odbyć się głosowanie nad przygotowanym dokumentem. Jego przyjęcie będzie oznaczało, że stanie się rezolucją Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.