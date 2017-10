O wydanie opinii na temat tej ustawy przez organ doradczy Rady Europy poprosił w maju Komitet Monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Program wizyty przedstawicieli Komisji Weneckiej w Polsce nie jest jeszcze sfinalizowany - zastrzegł rzecznik Kakawiatos. Opinia zostanie przyjęta na najbliższej sesji plenarnej KW w Wenecji w dniach 8-9 grudnia.

Procedura prac nad projektem opinii przewiduje przyjazd delegacji sprawozdawców na rozmowy z przedstawicielami wszystkich najważniejszych instytucji w kraju. Po wizycie w Polsce sprawozdawcy sporządzą, każdy osobno, komentarz do ustawy. Następnie komentarze te zostaną połączone przez sekretariat KW w całość i ponownie przedstawione sprawozdawcom, by wyrazili zgodę na zebranie ich indywidualnych uwag w takim kształcie. Tak powstanie projekt opinii. Zostanie on później rozesłany do wszystkich członków Komisji Weneckiej oraz do rządów, które należą do KW, w tym do Warszawy.

Na tym etapie rząd jest zapraszany do ewentualnego sporządzenia pisemnych uwag, jeśli uzna to za stosowne, a także do przysłania swego przedstawiciela do udziału w dyskusji na sesji w Wenecji. Wtedy podczas obrad plenarnych opinia zostaje przyjęta, a potem ogłoszona i opublikowana.

Na mocy ustawy przygotowanej przez PiS, która weszła w życie w zeszłym roku, połączono stanowiska prokuratora generalnego oraz ministra sprawiedliwości. W miejsce Prokuratury Generalnej powstała Prokuratura Krajowa. Nowy urząd może prowadzić śledztwa w sprawach "o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym".

W ustawie zapowiedziano też powołanie osobnego Wydziału Spraw Wewnętrznych. Jego zadaniem będzie prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach "najpoważniejszych czynów przestępnych popełnionych przez sędziów, prokuratorów i asesorów".

Ustawa likwiduje kadencyjność stanowisk funkcyjnych i kierowniczych w prokuraturze. Ponadto skróceniu uległ okres pracy na poszczególnych poziomach prokuratury pozwalający na awans.

To będzie kolejna wizyta delegacji Komisji Weneckiej w Polsce. Wcześniej jej przedstawiciele po rozmowach w Warszawie wydali dwie opinie na temat nowelizacji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym i o tzw. ustawie inwigilacyjnej.

Przyjęcie drugiej opinii o TK w październiku 2016 roku odbyło się bez udziału w posiedzeniu w Wenecji delegacji polskiego rządu, który zbojkotował obrady, zarzucając KW stronniczość i nierzetelność.