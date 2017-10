Jak podaje EFE, opozycja zaatakowała szefa rządu natychmiast po jego wystąpieniu.

Arrimadas powiedziała mu, że jego "polityczny projekt" nie ma absolutnie żadnego poparcia w Unii Europejskiej.

"Nikt w Europie nie popiera tego, co pan właśnie zrobił, panie Puigdemont (...). Zdołał pan nawet zepsuć pokojowe relacje między Katalończykami" - dodała, krytykując - wyjaśnia EFE - regionalną politykę premiera.

Podkreśliła, że większość mieszkańców regionu czuje się jednocześnie Katalończykami, Hiszpanami i Europejczykami i nie pozwolą oni, aby regionalni politycy "złamali im serce".

Ciudadanos to partia centrowa, liberalna, stanowiąca drugą siłę w parlamencie Katalonii.

Puigdemont zwrócił się wcześniej do parlamentu o mandat do ogłoszenia niepodległości, lecz zaproponował, by odroczono decyzję o secesji regionu o kilka tygodni, aby można było podjąć negocjacje.