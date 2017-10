"Dwóch z nich zostało oskarżonych też o zabicie zwierzęcia. Dopuścili się tego przy historycznej bramie" – poinformował we wtorek zastępca prokuratora rejonowego Mariusz Słomka.

Wśród oskarżonych jest sześciu obywateli Polski, pięciu Białorusinów oraz Niemiec. Oskarżeni mają od 20 do 27 lat. Za znieważenie miejsca pamięci grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Za zabicie zwierzęcia można trafić do więzienia na 2 lata.

Pierwotnie akt oskarżenia obejmował 11 osób. Materiały dwunastego uczestnika prokuratorzy wyłączyli do osobnej sprawy, gdyż mieli kłopoty z ustaleniem miejsca, w którym przebywa. Jeszcze latem także on został oskarżony. We wtorek oświęcimski sąd zadecydował o połączeniu obu spraw.

Pod koniec marca br. członkowie grupy pod historyczną bramą główną byłego niemieckiego obozu Auschwitz rozebrali się do naga i próbowali skuć ze sobą kajdankami. Na wieńczącym bramę napisie "Arbeit macht frei" zawiesili płachtę z wyrazem Love (miłość). Zabili także jagnię. Z ich późniejszych zeznań wynika, że miał to być protest antywojenny, ale nie dotyczył konkretnego konfliktu. Uczestnicy incydentu zostali szybko zatrzymani przez policję. Po przesłuchaniu i postawieniu zarzutów zostali zwolnieni.

Muzeum Auschwitz po incydencie wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że wykorzystywanie symboliki byłego niemieckiego obozu do jakichkolwiek manifestacji lub happeningów jest rzeczą karygodną i oburzającą. "Godzi to w pamięć wszystkich ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz" - napisali.

Brama główna w byłym obozie Auschwitz I jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tego miejsca. Wykonali ją na rozkaz Niemców polscy więźniowie polityczni. Wykonanie bramy związane było z wymianą prowizorycznego zewnętrznego ogrodzenia obozu, wspartego na słupach drewnianych, na ogrodzenie stałe na słupach żelbetowych, z drutem kolczastym pod napięciem.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. (PAP)

autor: Marek Szafrański