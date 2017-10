Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował PAP, że Andrzej Duda zwrócił się z wnioskiem do Sejmu o zwołanie na 5 grudnia Zgromadzenia Narodowego. Według niego ma to związek z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 5 grudnia tego roku przypada 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego

"Pan prezydent zwrócił się o zwołanie Zgromadzenia Narodowego w 150. rocznicę urodzin marszałka Piłsudskiego. Jest to zupełnie zasadne, myślę, że do tego Zgromadzenia, do tego spotkana w tym dniu dojdzie" - powiedział dziennikarzom Karczewski pytany o wniosek Andrzeja Dudy.

Na pytanie, czy nie ma tu drugiego dna marszałek odparł: "To jest rocznica tak oczywista i będzie orędzie. Intencje tego są bardzo szlachetne".