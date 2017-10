Minister zdrowia przedstawia sejmowej komisji zdrowia informację ws. działań resortu, które m.in. mają poprawić sytuację finansową rezydentów oraz informację nt. protestu głodowego młodych lekarzy.

„Szanując państwa lekarzy, którzy protestują, apelowałbym o zmianę formy tego protestu. Ta dramaturgia przyniosła już efekty” – mówił w Sejmie minister.

„Myślę, że na tym etapie, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie tych, którzy protestują, warto byłoby rozważyć, żeby państwo udali się do domu, co nie znaczy: zwinęli sztandary; co nie znaczy: wycofali się z postulatów, które prezentują. Myślę, że we współpracy wszyscy razem, możemy osiągnąć bardzo dużo” – dodał Radziwiłł.

W czasie posiedzenia komisji jedna z uczestniczących w nim protestujących rezydentek zasłabła; komisja na kilka minut przerwała obrady.