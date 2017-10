Proces cywilny dotyczył licytacji nieruchomości we wsi Rozogi k. Szczytna (Warmińsko-Mazurskie). W połowie 2015 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach zasądził właścicielce zlicytowanej działki odszkodowanie w wysokości 180 tys. zł oraz odsetki od tej kwoty.

Odszkodowanie mają solidarnie zapłacić: komornik, biegły, który wartość działki oszacował, oraz Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Suwalski sąd uznał, że kobiecie należy się odszkodowanie w wysokości ustalonej przez sąd jako szkodę materialną w procesie karnym, w którym komornik i biegły sądowy zostali prawomocnie skazani za niedopełnienie obowiązków służbowych i poświadczenie nieprawdy w dokumentach.

Chodziło o rażące zaniżenie faktycznej wartości działki w postępowaniu egzekucyjnym. Nieruchomość została bowiem wyceniona (i za taką kwotę sprzedana) na blisko 50 tys. zł, przy założeniu, że jest to niezabudowana działka rolna, gdy w rzeczywistości stoją tam m.in. dom i zabudowania gospodarcze.

Zdaniem właścicieli (mąż powódki w tej sprawie zmarł w 2011 r.) było to w sumie warte ok. 1 mln zł. Wyrok o odszkodowanie zaskarżył komornik; chciał oddalenia powództwa, ewentualnie uchylenia wyroku skazującego i zwrotu sprawy do rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

Postępowanie w II instancji rozpoczęło się w listopadzie ub. roku; przez wiele miesięcy było zawieszone, bo sąd apelacyjny czekał na dodatkową opinię biegłego z zakresu szacowania wartości nieruchomości.

Ostatecznie oddalił apelacje i wyrok utrzymał w mocy - poinformowało PAP w poniedziałek biuro prasowe Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

"Wyrok w niniejszej sprawie ma znaczenie precedensowe, ponieważ wyznaczy on przyszły kierunek orzecznictwa w podobnych sprawach" - uważa pełnomocnik strony powodowej mec. Lech Obara.