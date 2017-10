Premier mówiła, że dążenie do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa jest priorytetem przede wszystkim trzech ministerstw: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

"Chcąc sprostać wyzwaniom współczesności i chcąc mieć nowoczesny urząd premiera, również i ja muszę mieć zaplecze eksperckie u siebie w Kancelarii, który pozwoli mi nie tylko koordynować prace w rządzie, ale też być na bieżąco w tych zmieniających się bardzo szybko informacjach dotyczących cyberprzestrzeni" – mówiła Beata Szydło.

"Podjęłam decyzję, iż powołam departament, komórkę taką, która w tej chwili właśnie powstaje w wielu urzędach premierów Unii Europejskiej, której zadaniem będzie analizowanie i monitorowanie i bycie takim zapleczem eksperckim dla mnie osobiście" – powiedziała premier.

Poinformowała, że pracą tej komórki w Kancelarii Premiera Rady Ministrów będzie kierował minister Paweł Szefernaker.

Szydło przypomniała, że prace nad poprawą polskiego cyberbezpieczeństwa trwają także w MON, gdzie utworzone zostało biuro ds. polskiej armii cybernetycznej, którego zadaniem jest przygotowanie kadr do operacji wojskowych w cyberprzestrzeni. Resort cyfryzacji finalizuje zaś prace nad projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W swoim wystąpieniu premier podkreśliła, że sprawy cyberbezpieczeństwa są dla współczesnego świata najważniejszymi wyzwaniami i zaczynają być dostrzegane jako priorytetowe przez coraz więcej rządów. "To jest kwestia gospodarki, to jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia stabilizacji, ale też - myślę - że wszyscy zdajemy sobie sprawę - pokoju" - podkreśliła premier.

Dodała, że coraz więcej rządów dostrzega problem cyberbezpieczeństwa jako priorytetowy. "Zaczynamy o tym nie tylko mówić, ale też wdrażać takie rozwiązania, które mają uczynić świat bezpieczniejszym" - mówiła szefowa rządu.

Beata Szydło zwróciła uwagę, że "każdego dnia, każde godziny pojawiają się nowe zagrożenia, ale i możliwości, którym musimy sprostać".

"Polski rząd kładzie szczególny nacisk na to, aby Polacy czuli się i byli w swoim kraju bezpieczni. Aby im je zapewnić, podjęliśmy szereg inicjatyw w zakresie obronności, bezpieczeństwa wewnętrznego, a także poprzez rozwój polskiej gospodarki, programy społeczne, co daje obywatelom poczucie stabilizacji" - przekonywała.

Podkreśliła, że nie można na tym poprzestać, bo szybki rozwój technologii sprawia, że "wraz z narzędziami, które ułatwiają człowiekowi życie i pracę, pojawiają się także nowe, nieznane dotąd zagrożenia".

"Cyberprzestrzeń jest dziś jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów aktywności człowieka. Pomaga w pracy, daje rozrywkę, ułatwia komunikację, usprawnia działalność bankową, biznesową czy handlową. Usprawnia działalność państwa. Nic więc dziwnego, że rozszerzając się na wciąż nowe aspekty życia, staje się znaczącym elementem funkcjonowania państwa" - powiedziała szefowa rządu.

Beata Szydło zwróciła uwagę, że wraz z rozwojem cyberprzestępczości rozwija się cyberprzestępczość i cyberterroryzm. "Niebezpieczeństwo, na które narażeni są obywatele funkcjonujący w sieci, musi być szczególnym przedmiotem zainteresowania państwa" – mówiła.

Jak zauważyła, wojna informacyjna w cyberprzestrzeni, wojna technologiczna, ataki hackerskie na infrastrukturę krytyczną, uderzania w systemy bankowe i giełdowe, gospodarcze - to tylko niektóre z zagrożeń.

"Niebezpieczeństwo dla państwa istnieje także poza jego granicami. Dziś nie potrzeba czołgów i rakiet, by zaatakować inny kraj. Wystarczy do tego komputer i odpowiednio przeszkolony człowiek” – powiedziała premier. Jak podkreśliła, polskie państwo powinno być zdolne do obrony także w tej nowej rzeczywistości, mieć odpowiednie narzędzia i ludzi zdolnych przeciwdziałać atakom zewnętrznym.

Premier zapewniła, że celem działań podejmowanych przez rząd jest nie tylko zapewnienie cyberbezpieczeństwa, ale wyprzedzenie tego, co już dziś można przewidzieć. Nawiązując do Szczytu Cyfrowego UE, który pod koniec września odbył się w Tallinie, premier mówiła, że pokazał on, iż „Polska jest o krok dalej przed naszymi partnerami".

Szydło mówiła, że punktem wyjścia dla rządu w zakresie krajowego cyberbezpieczeństwa były raporty NIK z 2015 i 2016 r. "Z tych analiz wynikało, że systemy ochrony sieci oraz danych dotychczas stosowane w polskich instytucjach państwowych nie zapewniały dostatecznego bezpieczeństwa" – powiedziała premier. Przypomniała, że w kwietniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie krajowych ram polityki cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022.

Podczas otwarcia Forum premier wręczyła nagrody partnerom CYBERSEC, firmom: Microsoft, Cisco, PZU, Polskiej Grupie Zbrojeniowej i Exatel.