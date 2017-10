PwC: GPW zajęła 3. miejsce w Europie pod względem IPO w III kw.



Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zajęła 3. miejsce pod względem aktywności ofert pierwotnych (IPO) w Europie w III kwartale 2017 r., wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe" przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

"Wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering - IPO) w Europie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosła 8,2 mld euro - to wzrost o 116% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. (3,8 mld euro). Znacząco wzrosła również liczba debiutów - wzrost o 42% do 74 spółek, które przeprowadziły IPO w III kw. 2017 r. (52 IPO przeprowadzonych w analogicznym okresie poprzedniego roku). Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale odnotowano 9 ofert o łącznej wartości 1,2 mld euro, co stanowi najlepszy wynik od trzeciego kwartału 2011 roku" - czytamy w komunikacie.

W III kwartale 2017 r. na polskim rynku miało miejsce dziewięć debiutów giełdowych - dwa debiuty na rynku głównym oraz siedem na rynku alternatywnym NewConnect. Łączna wartość IPO na rynku głównym wyniosła ponad 5,1 mld zł - za większość tej kwoty odpowiadał debiut firmy Play Communications o wartości oferty ponad 4,4 mld zł, który okazał się największym IPO od czasu oferty Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2011 roku (5,4 mld zł). Drugą przeprowadzoną na rynku głównym ofertą było IPO spółki windykacyjnej GetBack (740 mln zł). Łączna wartość pozyskanych środków na NewConnect w trzecim kwartale wyniosła 53 mln zł, z czego większość dotyczyła debiutów spółek Scope Fluidics SA (16,2 mln zł) i Nextbike SA (15,1 mln zł).

"Warszawa po raz kolejny trafia do grona najbardziej aktywnych rynków w Europie i po raz kolejny za sprawą dużych i szeroko komentowanych IPO, które przyciągnęły inwestorów zagranicznych. Niemal wszystkie - poza jedną - przeprowadzone w 2017 r. oferty na rynku głównym w Warszawie przekroczyły wartość 500 mln zł, co nie miało miejsca w dotychczasowej historii giełdy. Z jednej strony cieszy powrót warszawskiego parkietu do grona rynków, na którym z powodzeniem plasowane są duże IPO czy nawet mega-oferty. Z drugiej - liczba takich ofert jest ograniczona, a polski rynek potrzebuje również emitentów i debiutów o mniejszej wielkości, na tyle dojrzałych, by sprostać wymogom stawianym spółkom publicznym, a jednocześnie stanowiących obiecujące inwestycje o dużym potencjale wzrostu" - powiedział dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych w PwC Bartosz Margol, cytowany w komunikacie.

Z zapowiedzi spółek planujących debiut w najbliższych miesiącach wynika, że do końca roku w Warszawie może mieć miejsce co najmniej kilka IPO, co oznaczałoby, że rok 2017 będzie stanowić najlepszy od lat okres pod względem wartości ofert, ale kolejny (po 2016 r.) słaby rok jeśli chodzi o liczbę debiutów, zaznaczył dyrektor PwC.

(ISBnews)