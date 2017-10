Do zdarzenia doszło w Tomaszowie Mazowieckim z soboty na niedzielę. Do miejscowego szpitala - w trakcie porodu - przyjęta została 40-latka. Okazało się, że kobieta wcześniej spożyła znaczną ilość alkoholu, co - zdaniem lekarzy - bardzo utrudniało prawidłowy przebieg narodzin. Ostatecznie zdecydowano o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia.

Kobieta urodziła bliźnięta, które są wcześniakami. Badania krwi wykazały w organizmie matki ponad 1,3 promila alkoholu, a nie jak wcześniej informowała policja 2,7 promila.

Jak powiedziała PAP Kącka, z kolei wyniki badania niemowlaków wykazały, że miały one prawie promil alkoholu we krwi. W sprawie przesłuchano już konkubenta kobiety. Czynności z nią mają być prowadzone po jej wytrzeźwieniu. Według policji, rodzina korzystała z pomocy opieki społecznej.

40-latce, która może odpowiedzieć za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. (PAP)

autor: Jacek Walczak