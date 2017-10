Szefernaker był pytany w piątek w Radiu Warszawa, czy polskim służbom i instytucjom publicznym grożą ataki hakerów. W czwartek portal dziennika "Wall Street Journal" poinformował, że hakerzy związani z rządem Rosji wykradli z systemu komputerowego amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (NSA) dane o cyberobronie.

"Żyjemy w świecie, w którym zdecydowana większość osób korzysta z cyberprzestrzeni i w tej cyberprzestrzeni mamy do czynienia z różnego rodzaju cyberatakami, cyberprzestępczością, cyberterroryzmem. Myślę, że społeczeństwo w XXI w. powinno się przystosować do tego, że żyjemy także w czasach takiej wojny informacyjnej i trzeba mieć tego świadomość. I oczywiście dziś wszystkie rozwinięte państwa są na to narażone" - powiedział Szefernaker.

Dopytywany był, czy KPRM monitoruje sprawy związane z zagrożeniem w cyberprzestrzeni.

"W najbliższym czasie będzie przedstawiony projekt przez Ministerstwo Cyfryzacji w porozumieniu ze wszystkimi innymi służbami, które za to odpowiadają - MON, MSWiA. Przedstawimy ustawę, która będzie odpowiadała także na najnowsze dyrektywy unijne związane z normami, które trzeba spełniać i realizować w celu wprowadzenia takich norm, które będą wprowadzały bezpieczeństwo także w cyberprzestrzeni" - poinformował Szefernaker.

Rosyjskim hakerom udało się dostać do systemu komputerowego NSA już w 2015 r., jednak kradzież tajnych folderów została wykryta przez tę agencję dopiero na wiosnę tego roku i do tej pory nie została ujawniona społeczeństwu - podkreślają dziennikarze "WSJ".

Włamanie kremlowskich hakerów do systemu supertajnej NSA specjalizującej się w wywiadzie satelitarnym i elektronicznym zdaniem ekspertów jest najpoważniejszym przypadkiem wykradzenia tajemnic amerykańskiego rządu w ostatnich latach. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa