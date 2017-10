Szefernaker był pytany w Radiu Warszawa o zaplanowane na piątek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim ws. reformy wymiaru sprawiedliwości.

"Jeżeli ta reforma ma być skutecznie przeprowadzona i wprowadzona w życie, to powinny być przyjęte takie rozwiązania, które także będą niezawetowane przez prezydenta. Rola najważniejsza w przypadku tych projektów jest parlamentu i pana prezydenta, stąd w tych spotkaniach bierze udział pan prezydent i pan prezes" - zaznaczył.

Według Szefernakera to bardzo dobrze, że szef większości parlamentarnej i prezydent spotykają się i rozmawiają. "To zmierza w moim przekonaniu ku temu, żeby wypracować spójny model reformy sprawiedliwości" - powiedział.

Pytany o różnice w kwestii reformy sądownictwa między prezydentem a PiS-em, powiedział, że jest dyskusja w obozie dobrej zmiany. "Ale cel, jestem przekonany, wszyscy mamy taki sam i on zostanie mam nadzieję osiągnięty" - dodał Szefernaker.

Pytany o stanowisko premier Beaty Szydło ws. "sporu, czy klinczu" między prezydentem i PiS-em ws. reformy sądownictwa odparł: "Rząd jest emanacją większości parlamentarnej. Obecny rząd PiS ma zaplecze parlamentarne w klubie parlamentarnym PiS i na pewno stanowisko rządu jest tożsame ze stanowiskiem partii".

Piątkowe spotkanie Kaczyńskiego i Dudy będzie już trzecim spotkaniem prezydenta z liderem PiS dotyczącym reformy sądownictwa. Ostatnie odbyło się 22 września przed przedstawieniem przez Andrzeja Dudę projektów ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa; pierwsze odbyło się na początku września.

Andrzej Duda pod koniec września zaprezentował swe projekty ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa; we wtorek zostały one skierowane do konsultacji. Przygotowanie projektów o SN i KRS prezydent zapowiedział w lipcu po zawetowaniu dotyczących tych kwestii ustaw autorstwa PiS. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa