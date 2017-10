Udostępniamy materiał wideo:

Zdaniem Adriana Stankowskiego dekomunizacja w Polsce powinna być przeprowadzona zaraz na początku lat 90. "To oczywiście o 27 lat za późno na zabranie nienależnych apanaży ludziom, którzy byli odpowiedzialni za terror wobec Polaków, za utrzymywanie nieludzkiego systemu. Odpowiedzialni są również za to, że do dzisiaj nie mamy normalnego państwa" - podkreślił.

Publicysta jest przekonany, że do takiej sytuacji doprowadziło nieoddzielenie "grubą kreską moralną tego co dobre, od tego co złe". Według niego to właśnie jest przyczyną tego, że "do dzisiaj granice lojalności wobec państwa, wobec nas jako Polaków, są rozmyte i to powoduje dalsze konsekwencje w naszym życiu społecznym". "Widzę bardzo ścisły związek pomiędzy ogromną korupcją, którą w dalszym ciągu mamy w Polsce, a kwestią braku takich moralnych postaw nowej rzeczywistości" - tłumaczył.

Adrian Stankowski przekonywał, że "Polskę trzeba zdekomunizować bardzo radykalnie", co - jak powiedział - "nie oznacza ścigania czy krzywdzenia ludzi związanych z poprzednim systemem, o ile nie byli związani bezpośrednio z aparatem terroru". Publicysta podkreślił, że "jest wiele rzeczy, których Polska do tej pory nie wykonała, jak choćby dekomunizacja przestrzeni publicznej". Dodał, że jego zdaniem "jest czymś wysoko niewłaściwym", żeby patronami ulic byli komunistyczni zbrodniarze. Uznał za niedopuszczalne, "żeby ci zbrodniarze leżeli w Alei Zasłużonych najbardziej centralnego cmentarza w Polsce, w Warszawie".

Publicysta uważa, że należy definitywnie odciąć się od przeszłości: "Najważniejszym elementem jest symboliczne odcięcie. Oddzielenie dwóch rzeczywistości". Wspominał też, że teraz, po latach nie sposób ukarać wszystkich zbrodniarzy komunistycznych. "Wielka szkoda, że III Rzeczpospolita, która miała szansę ukarać zbrodniarzy, jak choćby Wojciecha Jaruzelskiego, tego nie zrobiła. Nie zrobiły tego sądy, które przez dwadzieścia lat przesłuchiwały świadków w procesie o sprawstwo zbrodni na wybrzeżu w 1970 roku".

"Polska będzie krajem dużo lepszym, kiedy się uwolni od tego olbrzymiego balastu komunistycznego" - podsumował publicysta. (PAP)