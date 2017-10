To pierwsze święto tej służby, która działa od marca 2017 r. Powstała z połączenia służb podatkowej, skarbowej i celnej.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej Wojciech Orłowski poinformował, że wpływy ze wszystkich podatków w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. wzrosły o 30 proc., do 2 mld zł, czyli o 0,5 mld zł więcej niż przed rokiem.

"To chyba mówi samo za siebie, że działamy dalej, skutecznie, efektywnie i racjonalnie" - powiedział Orłowski. Zaznaczył, że pod względem kwot Podlaskie "nie jest potęgą". Dodał, że efekt pracy służb wynika m.in. z "lepszej organizacji, wykorzystania potencjału", który był wcześniej "rozrzucony" pomiędzy służbami, ale też ze zmiany przepisów prawa.

Wiceszef KAS, wiceminister finansów Piotr Walczak powiedział na konferencji prasowej, że województwo podlaskie jest "bardzo ważne" z punktu widzenia KAS, chociażby dlatego, że wewnętrzną granicą UE w systemie Schengen graniczy z Litwą, skąd "wpływało nielegalne paliwo".

"Tam nie ma granicy (odpraw - PAP), te cysterny wjeżdżały tak na dobrą sprawę bez kontroli" - mówił Walczak. To się jednak zmieniło. Dyrektor Orłowski powiedział, że po wprowadzeniu pakietu paliwowego czy systemu monitorowania towarów wrażliwych SENT ten nielegalny proceder się skończył.

"Te zmiany, chociażby (...) system monitorowania przewozu towarów wrażliwych (SENT), to spowodowało, że mamy wreszcie pierwszy raz w historii od kilku miesięcy pełen nadzór nad towarami wrażliwymi. Jesteśmy w stanie wyłapać te towary, które po prostu nie zostały opodatkowane" - mówił Piotr Walczak.

Wiceszef KAS powiedział także, że ta służba odpowiada również za bezpieczeństwo społeczne. "KAS to nie tylko efekt fiskalny, to jest także efekt bezpieczeństwa społecznego. My bronimy społeczeństwo przed wprowadzeniem niebezpiecznych towarów, ale także z punktu widzenia antyterrorystycznego" - mówił Walczak i dodał, że ostatnio zatrzymywany jest w różnych miejscach przemyt broni, np. na granicy polsko-ukraińskiej.

Walczak podkreślił również, że ważnym zadaniem KAS jest także działanie na rzecz poprawy konkurencyjności zwłaszcza w słabszych, biedniejszych regionach. "Te zmiany mają spowodować (...), że przedsiębiorcy mają konkurować własnymi kosztami, własną kreatywnością, ale mieć uczciwą możliwość - zapewnioną przez państwo polskie - do konkurowania, do oferowania swoich produktów na rynku wewnętrznym i zewnętrznym bez nieuczciwej konkurencji" -

Z danych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku wynika, że od początku 2017 r. służby obsłużyły 2 mln formularzy PIT, 25 tys. formularzy CIT i 370 tys. deklaracji podatku VAT. Dziennie funkcjonariusze KAS w regionie kontrolują 75 ciężarówek. Od marca w ramach systemu SENT skontrolowali ok. 10.5 tys. ciężarówek.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka

edytor: Anna Mackiewicz