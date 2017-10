W środę portal wpolityce.pl podał, że PiS bliskie jest decyzji o nominacji swoich polityków: Małgorzaty Wassermann i Stanisława Karczewskiego na kandydatów na prezydentów Krakowa i Warszawy.

"Nie ma konkretnych decyzji dotyczących kandydatów na prezydentów miast" - powiedziała w czwartek PAP Mazurek. "Te decyzje jeszcze przed nami" - dodała rzeczniczka PiS.

W czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który jest także szefem krakowskich struktur PiS powiedział w Radiu Zet, że uważa, iż Wassermann będzie kandydatką na prezydenta Krakowa. "I w moim przekonaniu te wybory wygra, jeżeli zdecyduje się kandydować" - dodał.

Sama Wassermann pytana pod koniec maja w radiu RMF FM, czy zamierza startować w wyborach na prezydenta Krakowa odpowiedziała, że "myślenie i decyzje o tym, co dalej, to na pewno jeszcze nie na tym etapie". Zaznaczyła, że do wyborów na prezydenta Krakowa jest jeszcze półtora roku i nie sądzi, "aby ktokolwiek poważnie mówił dzisiaj o jakichś kandydaturach". Oceniła wówczas, że "nie wcześniej niż po wakacjach zaczną się na ten temat jakiekolwiek rozmowy".

Z kolei Karczewski mówił pod koniec września PAP, że jeśli będzie decyzja kierownictwa PiS, to on zdecyduje się na start w wyborach na prezydenta Warszawy. Jak dodał, kandydat na prezydenta stolicy powinien mieć wizję rozwoju stolicy i - jak dodał - on ją ma.

Wybory samorządowe mają się odbyć jesienią 2018 roku.