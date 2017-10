Ziobro pytany o "spór czterdziestolatków", o którym mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, czyli konflikt na linii minister sprawiedliwości-prezydent Andrzej Duda, powiedział w środę w TVP Info, że "nie chce wchodzić w detale i szczegóły", dotyczące prezydenckich projektów ustaw ws. KRS i SN, ponieważ - jak wyjaśnił - trwają w tej sprawie rozmowy. "Nie chciałbym w żaden sposób im zaszkodzić" - zastrzegł.

"Życzę i trzymam kciuki za pana prezydenta, za jego mądrość i odpowiedzialność jego ludzi - którzy są wokół niego - że ta mądrość zwycięży" - powiedział minister. "Liczę na kompromis, który spowoduje, że wszyscy będziemy mogli mówić o zwycięstwie w walce o poprawę stanu sprawiedliwości w Polsce" - dodał.

Minister ocenił, że najważniejsze w tej sprawie jest dobro wymiaru sprawiedliwości, "a nie ambicje takiego, lub innego polityka, jakiej by funkcji nie pełnił".

Prezydent pod koniec września zaprezentował swe projekty ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa; we wtorek zostały one skierowane do konsultacji. Przygotowanie projektów o SN i KRS prezydent zapowiedział w lipcu po zawetowaniu dotyczących tych kwestii ustaw, autorstwa PiS.

Prezydencki projekt dotyczący Sądu Najwyższego wprowadza m.in. możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, zapis, by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników.

Projekt noweli ustawy o KRS przedstawiony przez prezydenta zakłada m.in, że obecni członkowie KRS-sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - PAP). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych.

W piątek ma się odbyć trzecie spotkanie prezydenta i szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie projektów ustaw o SN i KRS. Ostatnie odbyło się 22 września przed przedstawieniem przez Andrzeja Dudę projektów ustaw dotyczących SN i KRS; pierwsze odbyło się na początku września.