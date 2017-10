"Nasze działania z OPEC są korzystne dla całej gospodarki światowej" - powiedział Putin na sesji plenarnej Rosyjskiego Tygodnia Energetyki. Dodał, że nie wyklucza przedłużenia porozumienia. Zastrzegł, że Rosja przyjrzy się sytuacji pod koniec marca przyszłego roku, i przyznał, iż uważa przedłużenie porozumienia za możliwe.

"Jeśli mówić o tym, jaki byłby termin, to co najmniej do końca 2018 roku możemy przedłużyć porozumienie z OPEC" - wskazał Putin.

Wcześniej producenci ropy naftowej spoza OPEC (Organizacji Państw Eksportujących Ropę) omawiali przedłużenie porozumienia po marcu przyszłego roku na okres od trzech do sześciu miesięcy.

Następne spotkanie OPEC i producentów ropy spoza tej organizacji zaplanowano na 30 listopada br.

Rosyjski prezydent omówi sytuację na światowym rynku ropy z królem Arabii Saudyjskiej Salmanem w najbliższy czwartek w Moskwie. Arabia Saudyjska jest największym producentem ropy w OPEC.

W środę Putin powiedział także, że Rosja nie uważa za potrzebne dołączenia do OPEC. "Jak wszyscy widzimy i jak widzą wszyscy analitycy, nawet nasza obecność poza OPEC pozwala nam na skuteczne koordynowanie naszej pracy. Nie uważamy za potrzebne wiązania się jakimiś ograniczeniami administracyjnymi" - wskazał.

Obecnie połączone cięcia wydobycia dla OPEC i dla producentów spoza OPEC, obowiązujące do końca marca, utrzymywane są na poziomie ok. 1,8 miliona baryłek dziennie. Obniżenie wydobycia ma się przyczynić do wzrostu cen ropy.

Według szacunków ministerstwa energetyki w Moskwie dodatkowe dochody do budżetu Rosji dzięki porozumieniu o zmniejszeniu wydobycia ropy wynoszą co najmniej 700 miliardów rubli (ponad 12 mld USD).

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)