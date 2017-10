W radiowej Jedynce Jakubiaka stwierdził, że system prezydencki to dobre rozwiązanie, ponieważ - jak mówił - "daje kompetencje do tego, żeby na przykład działać w zakresie Ministerstwa Obrony Narodowej, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo to powinny być prerogatywy prezydenta Rzeczpospolitej". Zdaniem posła "system prezydencki porządkuje sprawę" i "jest systemem najlepszym".

W wywiadzie dla "Gazety Polskiej", którego fragment opublikował w sobotę portal Niezalezna.pl., do kwestii systemu prezydenckiego odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Zupełnie otwarcie powiedziałem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, iż nie widzę żadnych przesłanek, przy ustabilizowanym systemie politycznym, do tego, by wprowadzić w Polsce system prezydencki, który zawsze tworzy ryzyko, iż osoba bez odpowiedniego doświadczenia politycznego, bez umiejętności, a czasem – może się tak zdarzyć, tylko proszę nie odnosić tego do pana Andrzeja Dudy – człowiek złej woli uzyska bardzo dużą władzę, i to bez realnej kontroli" – powiedział prezes PiS w wywiadzie.

Odnosząc się to tej wypowiedzi szefa PiS, Jakubiak powiedział, że Polska "ma historię ponad tysiącletnią i nie należy egocentrycznie patrzeć tylko i wyłącznie z punktu widzenia własnego". "Prezydenta wybiera społeczeństwo, więc mam nadzieję, że to jest na tyle poważny mandat, a społeczeństwo jest na tyle dojrzałe, że wie, kogo wybiera i proszę się panie prezesie nie martwić o to" - stwierdził poseł Kukiz'15.