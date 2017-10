Policja poprosiła ludzi, by "nie publikowali na żywo, ani nie ujawniali taktycznych pozycji funkcjonariuszy na miejscu zdarzeniaźródło: PAP/EPA autor zdjęcia: Bill HughesLas Vegas News Bureau HANDOUT

Co najmniej 50 osób zginęło i co najmniej 200 zostało rannych w strzelaninie w Las Vegas, do której doszło w niedzielę wieczorem (poniedziałek w Polsce) podczas koncertu muzyki country, k. hotelu Mandalay Bay - poinformował szeryf tego miasta.