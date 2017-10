XI Kongres Partii Zieloni, na którym członkowie partii omawiali najważniejsze postulaty programowe, odbył się w weekend w Warszawie. Jak poinformowała na konferencji prasowej przewodnicząca partii Małgorzata Tracz, jednym z głównych postulatów przyjętych podczas kongresu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2040 r.

"Z powodu emisji gazów cieplarnianych topnieją lodowce, podnosi się poziom mórz i oceanów, do tego mamy zjawiska atmosferyczne, takie jak susze, nawałnice, wichury, mamy bardzo zanieczyszczone powietrze (...). Proponujemy przestawienie energetyki na źródła odnawialne i stopniowe wycofywanie się z wykorzystywania paliw kopalnych, czyli ropy, węgla i gazu" - mówiła Tracz.

Zieloni proponują też zaprzestania produkcji i sprzedaży nowych pojazdów spalinowych do 2030 roku. Zdaniem Tracz należy postawić na "transport zbiorowy, transport kolejowy, a w kwestii transportu indywidualnego - przede wszystkim na samochody elektryczne".

Innym przyjętym postulatem jest zakaz hodowli zwierząt na futra. "To jest stały element w naszym programie; uważamy, że świat poszedł tak do przodu, że hodowanie zwierząt na futra to jest wyłącznie okrutne zachowanie i fanaberia, a nie konieczność" - oceniła Tracz.

Partia Zieloni opowiada się również za legalizacją małżeństw homoseksualnych. "Od lat jesteśmy za małżeństwami dla wszystkich, również dla osób tej samej płci. To jest nasz sztandarowy postulat i wydaje nam się, że musi on coraz głośniej wybrzmieć" - podkreśliła przewodnicząca partii.

Kolejnym postulatem jest zakaz reklam skierowanych do dzieci. "Uważamy, że jednym z problemów jest nadmierny konsumpcjonizm i niestety w dużej mierze wynika on z kreowania takiego przekazu do grup, które są szczególnie na ten przekaz podatne, a którym jest trudno odmówić" - uzasadniła Tracz.

Zieloni proponują również stopniowe odejście od przemysłowej hodowli zwierząt oraz rolnictwa bez chemicznych substancji do 2040 roku. "Mamy obecnie nastawienie na rolnictwo wielkoprzemysłowe i ono jest bardzo okrutne dla zwierząt, my widzimy rozwój rolnictwa gdzie indziej, czyli w firmach rodzinnych dostarczających na lokalny rynek swoje produkty" - powiedziała Tracz.

Ponadto partia proponuje m.in. ograniczenie czasu pracy do 30 godzin tygodniowo, wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę w wieku 65 lat dla kobiet i mężczyzn oraz zakaz eksportu broni do krajów konfliktu. (PAP)

autor: Karolina Kropiwiec, Paweł Żebrowski

edytor: Agata Zbieg