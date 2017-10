Organizacja podała, że grupie bojowników IS udało się przedostać do tego miasta, nad którym kontrolę sześć miesięcy temu przejęła syryjska armia. Bojownicy, gdy dostali się do miasta, zaatakowali przebywających tam żołnierzy.

Jednocześnie według Obserwatorium trwają walki między IS i siłami rządowymi na wschodzie prowincji Hims, gdzie dżihadyści ponownie przejęli kontrolę nad dwiema kolejnymi miejscowościami.

Na razie informacji tych nie potwierdziła syryjska armia.

Tzw. Państwo Islamskie straciło ogromną część kontrolowanego wcześniej terytorium Syrii w wyniku równolegle prowadzonych ofensyw - działań wspieranych przez Rosję sił syryjskich oraz sprzymierzonych z USA syryjskich milicji. Poza terenami na pograniczu prowincji Hims i Hama IS kontroluje obecnie jedynie część oblężonej przez Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) Ar-Rakki oraz dolinę Eufratu. (PAP)

ulb/ mok/