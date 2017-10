Wszystkie firmy transportowe, a także kierowcy otrzymali polecenie, aby więcej nie przewozili produktów rafinacji ropy naftowej między Iranem a sąsiednim irackim Kurdystanem "do czasu ustanowienia nowego porządku" - poinformowano na stronie internetowej telewizji państwowej IRIB, powołując się na ministerstwo transportu Iranu.

Decyzja została wydana w środę - wynika z kopii dokumentu, opublikowanej w piątek przez agencję prasową Tasnim.

"Na podstawie ostatniego rozwoju wypadków w regionie oraz decyzji wydziału ds. granic Ministerstwa Spraw Wewnętrznych międzynarodowe firmy transportowe oraz kierowcy muszą unikać załadunku i transportu produktów naftowych, jak paliwa, z i do irackiego Kurdystanu aż do ustanowienia nowego porządku" - poinformowano, nie precyzując, kiedy to nastąpi.

Iran jest jednym z głównych eksporterów ropy naftowej używanej jako paliwo dla irackiego Kurdystanu, a wolumen wymiany handlowej w tym sektorze wynosi rocznie pięć miliardów dolarów - podała telewizja IRIB.

Kurdystan jest producentem i eksporterem ropy naftowej, na której głównie opiera swój budżet.

W referendum, które przy sprzeciwie władz centralnych w Bagdadzie odbyło się w poniedziałek w irackim Kurdystanie i na innych kontrolowanych przez Kurdów terenach w Iraku, 92,7 proc. uczestników opowiedziało się za niepodległością tego regionu. W plebiscycie wzięło udział ponad 3,3 mln osób na 4,58 mln uprawnionych do głosowania.

Władze centralne Iraku uznają kurdyjskie referendum za niekonstytucyjne i nielegalne. Niepodległości irackiego Kurdystanu sprzeciwiają się, oprócz Iranu, także Turcja i Syria, w których mieszka liczna mniejszość kurdyjska i które obawiają się nasilenia tendencji separatystycznych.

Dzień przed referendum irańskie władze ogłosiły także wstrzymanie wszystkich irańskich połączeń lotniczych z miastami Irbil i As-Sulajmanijja, a także wszystkich połączeń z irackiego Kurdystanu przez Iran.