Syria: Co najmniej 74 żołnierzy sił rządowych zginęło w kontratakach IS

W czwartek Państwo Islamskie opublikowało nagranie audio przypisywane przywódcy IS Abu Bakr al-Bagdadiemu, w którym zachęca on swych zwolenników do wytrwałości i dalszej walkiźródło: ShutterStock